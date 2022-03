Politischer Einfluss : Neues Lobbyregister gefüllt mit Dax-Konzernen, Verbänden und Netzwerken

Der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Ab jetzt muss jeder Lobbyist im politischen Berlin öffentlich bekannt sein. Sonst kann es unangenehm werden. Kurz vor Ablauf der Registrierungsfrist kamen nochmals Einträge ins Lobbyregister - allerdings weniger als erwartet.

Unternehmen, Verbände, Organisationen und Netzwerke versuchen mit einem Millionenaufwand und tausenden Mitarbeitern auf politische Entscheidungsprozesse in Berlin Einfluss zu nehmen. Das zeigen die Einträge in das neue Lobbyregister des Bundestags. Um Mitternacht lief die Frist ab, um sich dort anzumelden. Es gab fast 2400 Einträge. Die Zahl der Mitarbeiter, die nun nach den Regeln des Lobbyregisters zur Interessenvertretung berechtigt sind, beträgt rund 16.000. Bei den jährlichen finanziellen Aufwendungen sticht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft heraus. Er gab an, im Jahr 2020 rund 15 Millionen Euro für Interessenvertretung ausgegeben zu haben.