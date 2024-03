Einfluss auf Politik Wo Lobbyismus in Deutschland transparenter wird – und wo nicht

Fortschritte sehen die Experten bei Interessenkonflikten und Nebentätigkeiten von Abgeordneten. Der Report hebt hervor, dass deutlich weniger Abgeordnete als vor 2021 eine bezahlte Interessenvertretung ausübten. Trotzdem gibt es bis heute prominente Gegenbeispiele, so etwa den CSU-Abgeordneten Peter Ramsauer. Lobbycontrol schreibt, der Politiker sei in einer seiner Nebentätigkeiten als Präsident des Vereins Ghorfa Arab-German Chamber of Commerce and Industry tätig. Er vertritt dabei die Interessen arabischer Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Dafür erhalte Ramsauer nach Angaben auf der Bundestagswebsite 3750 Euro brutto pro Monat – aus Sicht von Lobbycontrol ist das eine bezahlte Tätigkeit, die seit 2021 eigentlich verboten sei.