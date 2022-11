Arbeitgeber sind skeptisch : Lob und Kritik für Bürgergeld-Votum des Bundestags

Berlin Kritik von Arbeitgebern, Zustimmung von Gewerkschaften und Sozialverbänden: Das Votum des Bundestags für die Einführung des neuen Bürgergelds ist am Donnerstag auf ein geteiltes Echo gestoßen.

Die Arbeitgeber etwa warnten vor schädlichen Auswirkungen der Reform auf den Arbeitsmarkt. „Das von der Ampel verabschiedete Gesetz zum Bürgergeld reißt die bewährte Balance zwischen Fördern und Fordern ein“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Steffen Kampeter, am Donnerstag in Berlin.

Piel rief den Bundesrat zur Zustimmung auf - und richtete scharfe Kritik an die Union: Diese betreibe „auf dem Rücken der Menschen eine Schmutzkampagne“ und nehme „rein aus parteitaktischen Gründen mitten in der Krise Spaltprozesse in der Gesellschaft billigend in Kauf“. Beim Bürgergeld gehe es um „bessere Förderangebote, leistungsfähige Jobcenter und mehr Wertschätzung ihrer Lebensleistung“.