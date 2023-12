Haushaltseinigung ist besser als ihr Ruf Warum die Ampel ein Lob verdient

Das Ziehen der Schuldenbremse wäre aber vor allem aus ökonomischer Sicht (noch) nicht zwingend gewesen. Ja, der Staat hat tatsächlich dauerhaft viel zu wenig Mittel, um die großen Aufgaben der Zukunft zu stemmen. Aber die Regierung sollte nach der Überwindung der Corona-Krise in der Lage sein, laufende Einnahmen und Ausgaben im Haushalt auszugleichen, ohne das Defizit deutlich in die Höhe zu treiben. Es darf nicht sein, dass die Politik immer wieder neue, vor allem konsumptive Ausgaben beschließt, die den Etat dauerhaft strukturell überfordern, um am Ende nur noch in die Neuverschuldung gehen zu können, um sie zu bedienen. Das überfordert künftige Steuerzahler-Generationen, die kleiner werden.