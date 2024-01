Maut und Steuer Lkw-Sternfahrt nach Berlin – Hunderte machen bei Protest mit

Hunderte Spediteure und Landwirte haben in Berlin erneut an einem Protest teilgenommen. Die Polizei berichtete von rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Hunderten Lastwagen, mehr als 100 Autos und 40 Traktoren am Brandenburger Tor. Auf Transparenten forderten sie unter anderem, die Erhöhung der Lkw-Maut und die CO 2 -Steuer zurückzunehmen. Größere Verkehrsbehinderungen gab es in Berlin nach Angaben der Polizei wegen der Sternfahrt nicht.