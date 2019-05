Auf allen Bundesstraßen : Kommunen erhalten Millionen aus Lkw-Maut

Berlin Städte und Gemeinden machen inzwischen Millionen-Einnahmen aus der Lkw-Maut. Seit Juli 2018 ist die Maut auf alle Bundesstraßen ausgeweitet und kommt daher auch Kommunen zugute. Am meisten profitieren Dortmund und Düsseldorf.

Aus der Lkw-Maut in Deutschland fließen inzwischen auch erste Millionen-Einnahmen an Kommunen. Die größte Einzelsumme entfiel auf München mit knapp 1,5 Millionen Euro für das zweite Halbjahr 2018, wie aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Frage der Grünen-Fraktion hervorgeht. Berlin bekam demnach 1,4 Millionen Euro, Hamburg fast 1,2 Millionen Euro. Zuerst berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch darüber.