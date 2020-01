Bundestagsdebatte live : Kommt bei der Organspende die Widerspruchslösung?

"Deutschland ist Schlusslicht in Europa in Sachen Organspende", sagt Karl Lauterbach. Doch eigentlich sei die Bereitschaft zu spenden und ein Organ zu nehmen hoch. 31 europäische Länder haben die Widerspruchslösung eingeführt, damit sei die Zahl der Organspenden nach oben gegangen. In Deutschland fehle eine einfache, unbürokratische Lösung, um Organspender zu werden. Ohne die Widerspruchslösung werde sich nichts ändern an der derzeitigen Situation.