Abkommen in Serbien Kanzler Scholz und das „weiße Gold“

Laut dem australischen Unternehmen Rio Tinto, das dort das Weiße Gold abbauen will, könnten im westserbischen Loznica rund 58.000 Tonnen Lithium jährlich gefördert werden - genug für Batterien für 1,1 Millionen E-Autos, was etwa 17 Prozent der europäischen Produktion entspreche. Die Autohersteller Mercedes-Benz und Stellantis verhandeln mit Rio Tinto bereits über eine Beteiligung an dem Projekt, die Chefs sind am Freitag bei der Unterzeichnung in Belgrad dabei. Serbien will eine Wertschöpfungskette vom Abbau des Rohstoffs bis zur Batteriefertigung aufzubauen. Das bedeutet Staatseinnahmen, Investitionen und Arbeitsplätze, aber auch mehr Nähe zur EU für das Land, das gerne aufgenommen werden möchte. Vucic spricht am Freitag daher auch von einem „sehr großen Schritt und Erfolg“. Lithium-Vorkommen gibt es auch auf dem europäischen Kontinent - in Frankreich, Tschechien oder auch in Deutschland. Die Förderung ist jedoch in den meisten Fällen noch nicht möglich oder wäre mit erheblichen Umweltschäden verbunden.