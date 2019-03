„Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland“: Linnemann verteidigt Islam-Buch

Berlin Der CDU-Politiker wehrt sich gegen Kritik aus den eigenen Reihen und fordert erneut ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren.

Das Thema Migration bleibt ein Spaltpilz in der Union. Zwar lassen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) ihre große Fehde ruhen, die Debatte aber geht weiter. Nach der Kritik von NRW-Migrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) an seinem Buch über den politischen Islam bekräftigt Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) seine Position, dass der politische Islam nicht zu Deutschland gehöre. „Der politische Islam beginnt für mich nicht erst beim islamistischen Gefährder, sondern wenn jemand religiöse Gesetze über die Gesetze des Staates stellt“, sagte Linnemann unserer Redaktion. Er verwies auf eine Studie der Uni Münster aus dem Jahr 2016, wonach, knapp 50 Prozent der Deutschtürken eben dieser Ansicht seien, dass die religiösen Gesetze über den staatlichen stünden. „Das ist nicht akzeptabel“, betonte Linnemann, der auch Vorsitzender der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung ist. „Nur mit einem konsequenten Vorgehen gegen den politischen Islam, können wir in Deutschland den liberalen Islam stärken.“