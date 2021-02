Linkspartei unter neuer Führung : Nur bedingt regierungsfähig

Die neue Linken-Spitze: Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Meinung Berlin Die Linke hat gewählt. Und sie stellt gleich die Machtfrage. Auch an sich selbst. Mit Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow steht die erste weibliche Doppelspitze in der Parteigeschichte für eine gehörige Spannbreite der Linken. Aber wohin geht die Reise?

Wissler, lange kämpferische Trotzkistin aus dem Westen, und Hennig-Wellsow, pragmatische Reformerin der Regierungs-Linken in Thüringen, wollen die Partei, ja wohin eigentlich, führen. Regierungsreif? Oder doch besser weiter in der Opposition? So richtig ist diese Frage auch nach diesem Bundesparteitag nicht beantwortet. Das Problem: Die Linke ist in sich selbst eine rot-rot-rote Koalition aus ehemaligen Sozialdemokraten, Sozialisten und Trotzkisten. Sie bleibt eine Partei, die wie keine andere im Bundestag von vielen politischen Strömungen beeinflusst und immer wieder auch durchgeschüttelt wird.

Striktes Nein zu allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr, Auflösung der Nato, Enteignung großer Konzerne, fünf Prozent Steuer auf Vermögen oberhalb von einer Million Euro. Jeder Linke-Parteitag kann das folgenlos beschließen und in jedem ihrer Wahlprogramme kann das stehen. Nur mit welchen Partnern will die Linke diese Programmpunkte realistischerweise umsetzen. Rot-Rot-Grün kann es nach den gegenwärtigen Zustimmungswerten ohnehin nicht mehr heißen, eher Grün-Rot-Rot. Aber selbst eine grün-rot-rote Koalition im Bund, für die es derzeit im Bund keine Mehrheit gibt, würde dies in einer solchen Reinheit nicht in einen Koalitionsvertrag schreiben.

Die Linke ist auch nach ihrer Neuaufstellung an der Spitze nur bedingt regierungsfähig im Bund. Auf der Ebene der Länder, wo Außen- und Sicherheitspolitik keine Rolle spielen, kann es funktionieren wie gegenwärtige Beteiligungen an Landesregierungen in Berlin und Bremen zeigen. Oder am Sonderfall Thüringen, wo die Linke mit Bodo Ramelow seit Jahren ihren einzigen Ministerpräsidenten stellt.