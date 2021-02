Weniger Geld nicht nur für Abgeordnete : Linkspartei fordert Bundesregierung zur Kürzung der Bezüge auf

Berlin Wegen der Corona-Krise wurden die Diäten der Bundestagsabgeordneten um etwa 60 Euro gekürzt. Die Linkspartei fordert nun auch von der Bundesregierung, ihre Bezüge zu reduzieren.

Anders als die Bezüge der Bundesminister sind die Diäten der Abgeordneten automatisch an die Lohnentwicklung gekoppelt. Sie müssen sich ab 1. Juli auf niedrigere Bezüge einstellen, weil die Arbeitnehmer in Deutschland im vergangenen Jahr weniger verdient haben. Orientiert man sich an den vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts zur Lohnentwicklung, müssten sie ab Jahresmitte rund 60,50 Euro weniger im Monat bekommen, also rund 10 022,97 Euro statt wie bisher 10 083,47 Euro.