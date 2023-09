Chef-Außenpolitiker der Linken Gregor Gysi kündigt Abschied auf Raten an

Vor einigen Wochen hat Gregor Gysi mal wieder im Karl-Liebknecht-Haus vorbeigeschaut. In der Parteizentrale der Linken stellte Gysi gemeinsam mit Co-Parteichef Martin Schirdewan einen „Plan für ein gerechtes Land“ vor – mit höheren Steuern für Millionäre, höherem Mindestlohn, bundesweitem Mietendeckel. Gysi kündigte im Angesicht der tiefen Krise seiner Partei da noch eine Tour ab Herbst zur Basis der Linken an. Selbst enge Mitarbeiter waren überrascht, was sich der 75 Jahre alte Politiker noch selbst zumuten will. Mal sehen, hieß es abwartend.