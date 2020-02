Thüringer Linke : „Bodo Ramelow steht bereit“

Erfurt Die Linke in Thüringen sieht nach der Rücktrittserklärung des FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich den Weg frei: für die Wahl von Bodo Ramelow und damit seine Rückkehr in das Amt.

„Bodo Ramelow steht bereit, er hat ein Kabinett, das er nach seiner Wahl berufen kann“, sagte der Vizevorsitzende der Thüringer Linken, Steffen Dittes, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Thüringen müsse möglichst schnell eine handlungsfähige Regierung bekommen. Er gehe davon aus, dass die Ministerpräsidentenwahl von Ramelow noch im Februar im Landtag erfolgen könne, so Dittes. Kemmerich hatte am Samstag seinen sofortigen Rücktritt erklärt.