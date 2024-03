Vorbild Frankreich Linke wollen „Recht auf Abtreibung“ im Grundgesetz festschreiben

Nach der Zustimmung des französischen Parlaments zu einem „Recht auf Abtreibung“ in der Verfassung fordert die Linke in Deutschland eine vergleichbare Änderung des Grundgesetzes. „Die Bundesregierung sollte dem Beispiel Frankreichs folgen und das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in die Verfassung aufnehmen“, sagte Linken-Chefin Janine Wissler dem Nachrichtenportal t-online. „Denn das Recht auf körperliche Selbstbestimmung ist ein Grundrecht, deshalb gehört es ins Grundgesetz. Nur auf diese Weise wäre das Recht vor Angriffen durch rechte Kräfte geschützt.“