Linke will Feiertage nachholen, wenn diese auf ein Wochenende fallen

Linke will Feiertage nachholen

Ersatz-Feiertage in der Woche können für einen Kurztrip ans Meer genutzt werden. Foto: dpa, Stefan Sauer

Düsseldorf Das wird viele Arbeitnehmer freuen: Feiertage, die auf das Wochenende fallen, sollen an Werktagen nachgeholt werden. Das fordert die Linksfraktion im Bundestag in einem Antrag

Das berichtet die Bundestagspressestelle am Montag. In ihrem Antrag verweist die Fraktion darauf, dass in mehr als 85 Ländern, etwa Großbritannien und Spanien, Kompensationsregelungen für Feiertage existieren, die auf einen Sonntag fallen.