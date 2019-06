Linke : Linke plant harte Konkurrenz zu Grünen

Berlin Kipping und Riexinger legen Bundesvorstand am Samstag Beschlusspapier für ein „radikales und realistisches Reformprogramm für den sozial-ökologischen Umbau“ vor.

Nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Europawahl und den Verlusten an die Grünen plant die Linke für die Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst eine klare Konkurrenz zu der aufstrebenden Ökopartei. In einem Papier der Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger, das an diesem Samstag im Parteivorstand beschlossen werden soll und unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Deshalb schlagen wir vor, die Debatte über ein radikales und realistisches Reformprogramm für den sozial-ökologischen Umbau und den Kampf für linke Mehrheiten in der Partei und darüber hinaus mit Gewerkschaften, Bewegungen, Verbänden und Initiativen zu führen.“