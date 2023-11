Linke-Parteitag in Augsburg Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne

Linke-Chef Martin Schirdewan weiß gar nicht wie ihm geschieht: Der Hamburger Delegierte Bijan Tavassoli sorgt am Samstagabend für Unruhe. Tavassoli, aus dem Lager von der abtrünnigen Linken-Politikerin Sahra Wagenkecht, verkündet auf der Bühne des Linken-Parteitags in Augsburg seine Kandidatur gegen Schirdewan auf Platz eins der Europaliste. Seine Bewerbungsrede nutzt er, um die Linke und ihre aktuelle Führung teils heftig zu beschimpfen. Am Ende erklärt er dann noch auf der Bühne seinen Parteiaustritt, war kaum zu beruhigen.