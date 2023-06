Dauerstress wegen möglicher Parteigründung Linke-Chefs sollen Wagenknecht angeblich Ultimatum gestellt haben

Sie hat aber auch Unterstützer in Partei und Fraktion. Etwa den Bochumer Abgeordneten Christian Leye, früher Mitarbeiter in Wagenknechts Wahlkreisbüro. Er kritisierte am Montag die Linken-Führung. In einer Krisensituation mit einer „abgewirtschafteten Ampel“ und einer AfD bei 19 Prozent, „versackt die linke Opposition bei lausigen 4 bis 5 Prozent“, sagte er der dpa. „Wann will der Parteivorstand eigentlich mal seine Hausaufgaben machen und an einem politischen Angebot arbeiten, das die Wähler wieder erreicht und überzeugt?“. Die Parteispitze diskutiere lieber über Ultimaten gegen die mit Abstand beliebteste Politikerin der Linken, „statt endlich mal den eigenen Kurs zu hinterfragen.“