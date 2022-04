„Mit sofortiger Wirkung“ : Linke-Chefin Hennig-Wellsow tritt zurück

Berlin Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow, hat am Mittwoch ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie nannte drei Gründe für diesen Schritt.

Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow hat am Mittwoch ihren Rücktritt erklärt. In einer im Internet veröffentlichten Erklärung nannte Hennig-Wellsow drei Gründe für ihren Rücktritt: Ihre „private Lebenssituation“, den „Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen“ sowie die dringend notwendige Erneuerung der Partei, für die „neue Gesichter“ nötig seien. Den Rücktritt vollziehe sie „mit sofortiger Wirkung“, schrieb sie.