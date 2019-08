Kritik an Vorschlag : Linke-Chef will 1. Klasse im Regionalexpress abschaffen

Linke-Chef will 1. Klasse im Regionalexpress abschaffen

Kritik an Vorschlag

Die 1. Klasse in Regionalverbindungen – laut Riexinger gehört sie abgeschafft. Foto: dpa/Stefan Sauer

Berlin Linke-Bundesvorsitzender Bernd Riexinger fordert eine Abschaffung der 1. Klasse in Nahverkehrszügen. Selbst in fast überfüllten Verbindungen seien die Waggons nahezu leer. Bei Bahn und Pro Bahn blitzt er damit ab.

„Wir reden über Verkehrswende und die Kosten für den notwendigen Ausbau des Nahverkehrs“, sagte Riexinger. „Aber wir leisten es uns, in überfüllten Regionalexpressen fast leere Waggons mit Wagen der 1. Klasse mitzuschleppen. Die sollten einfach für alle geöffnet werden, dann hätten wir auf einen Schlag mehr Kapazität - und zwar praktisch gratis.“

Es sei nicht einsehbar, dass sich bei einem Verkehrsmittel, das günstige Mobilität für alle bereitstellen soll, die „Besserverdienenden auf Kosten der allgemeinen Nutzbarkeit absondern“ dürften. „Bus und Bahn müssen gut für alle werden, statt überfüllt für die einen und fast leer für die anderen“, so Riexinger.

Die Deutsche Bahn sieht weiterhin Bedarf für eine 1. Klasse in Regionalzügen. „Der Anteil der 1.-Klasse-Kapazitäten ist über die Jahre zurückgegangen, allerdings wird dieses Angebot weiterhin in vielen Regionen nachgefragt“, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Die Konzernsparte DB Regio fahre im Auftrag der Besteller von Ländern und Kommunen und richte sich nach ihren Ausstattungswünschen.