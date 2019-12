Verfolgung : Linke beklagt fortgesetzten Missbrauch von Interpol

Berlin Über Interpol werden mutmaßliche Verbrecher international zur Fahndung ausgeschrieben. Die Organisation wurde aber wiederholt politisch missbraucht.

Zuletzt war der Duisburger Gewerkschafter Ismet Kilic Ende Juli bei der Rückkehr von einem Familienurlaub in Kroatien in Slowenien auf türkisches Ersuchen in Haft genommen worden und erst drei Monate später wieder auf freien Fuß gekommen. Dem Kölner Schriftsteller Dogan Akanli war vor zwei Jahren in Andalusien ein ähnlicher Missbrauch von Interpol zum Verhängnis geworden.