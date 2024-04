Finanzminister Christian Lindner Wir haben eine ausgeprägte Wachstumsschwäche

Finanzminister Christian Lindner hat der deutschen Wirtschaft eine „ausgeprägte Wachstumsschwäche“ attestiert. „Meine Sorge ist die Entwicklung der privaten Wirtschaft. Die Wachstumsperspektive unseres Landes ist nicht intakt“, sagte der FDP-Politiker in einer am Dienstag auf dem Bankentag in Berlin ausgestrahlten Videobotschaft. Das liege zum einen an der schwachen Weltkonjunktur, aber auch an Strukturproblemen. Die Rahmenbedingungen für private unternehmerische Investments in Deutschland müssten besser werden.