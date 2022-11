Anpassung der Einkommenssteuer : Lindner will schleichende Steuererhöhungen durch Inflation ausgleichen

Lindner will schleichende Steuererhöhungen durch Inflation ausgleichen

hristian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil (Agenturfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will schleichende Einkommensteuererhöhungen vor dem Hintergrund hoher Inflation verhindern.

Lindner stellte am Mittwoch eine Anpassung des Kinderfreibetrags, des Grundfreibetrags und der Eckpunkte für die Steuertarife vor, um die sogenannte kalte Progression auszugleichen. Diese kann in Zeiten von Inflation dazu führen, dass Bürger trotz Lohnsteigerungen letztlich weniger Geld zur Verfügung haben, weil sie in einen höheren Steuertarif rutschen.