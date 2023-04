Trotz Rekordeinnahmen für 2024 Lindner sieht kaum Spielraum für Kindergrundsicherung

Finanzminister Christian Lindner wird in diesem Jahr keine Eckpunkte für den Haushalt mehr vorlegen. „Darauf werden wir dieses Jahr verzichten“, sagte der FDP-Vorsitzende der „Bild am Sonntag“. Für das kommende Jahr rechnet er erstmals mit Staatseinnahmen von mehr als einer Billion Euro. „Dennoch reicht das Geld nicht aus, um die gesetzlichen Verpflichtungen des Bundes zu finanzieren.“ An Mehrausgaben sei momentan nicht zu denken. „Ich warne alle, die nach leichten Lösungen wie Steuererhöhungen suchen. Das wäre wirtschaftlich falsch. Diese Regierung muss die Kraft finden zu sparen.“