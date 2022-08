Lindner lobt Maßnahme : Was passiert nach dem Tankrabatt?

Der Tankrabatt läuft in der nächsten Woche aus. Eine Verlängerung wird es nicht geben. An der Maßnahme scheiden sich nach wie vor die Geister. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Analyse Berlin Nächste Woche ist auch der Tankrabatt Geschichte. Dann dürften die Spritpreise wieder steigen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) spricht von einem Erfolg. Hat die Ampel-Koalition was Neues in petto?

Nicht nur das Neun-Euro-Ticket läuft in der Nacht vom 31. August auf den 1. September aus. Auch der Tankrabatt, also die Senkung der Energiesteuer um 35 Cent pro Liter Benzin und um 17 Cent für Diesel . Dann dürften die Spritpreise wieder kräftig steigen. Eine Verlängerung oder Neuauflage wird es nicht geben. „Der Tankrabatt hat seinen Zweck erfolgreich erfüllt“, so Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu unserer Redaktion.

„Die Pendler und Autofahrer wurden so entlastet, dass der Staat dieses Jahr nicht Steuermehreinnahmen aus den gestiegenen Spritpreisen zieht.“ Es sei damit zielgerichtet die Gruppe erreicht worden, „die sonst belastet worden wäre“. Lindner weiter: „Als Stoßdämpfer nach dem Schock des Ukraine-Kriegs waren Tankrabatt und 9-Euro-Ticket richtige Entscheidungen.“ Die dreimonatige Steuersenkung ist seinerzeit eingeführt worden, weil wegen der Ukraine-Krise die Spritpreise stark gestiegen waren. Nach wie vor scheiden sich am Tankrabatt aber die Geister. Fragen und Antworten zur Bilanz.

Ja, sagt der Mineralölverband. „Die Energiesteuersenkung wurde in den drei Monaten an die Autofahrer weitergegeben“, so Adrian Willig, Hauptgeschäftsführer des Verbandes „Fuels und Energy“ (en2x). Zahlreiche Untersuchungen würden dies bestätigen. Auch hätten sich vor dem Start der Energiesteuersenkung die Verbraucher noch zurückgehalten an der Zapfsäule. Mit Beginn im Juni sei dann aber der Benzin-Absatz im Vergleich zum Mai 2022 um 6,9 Prozent angestiegen, der Diesel-Absatz sogar um 12,6 Prozent. Die Zahlen zeigten, dass vor allem Privatkunden „das Tanken auf Juni aufgeschoben haben – ein weiterer Beleg für das Wirken des Tankrabatts“, betonte Willig.