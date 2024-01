Finanzminister Lindner zum Klimageld „Ab 2025 können wir eine Pro-Kopf-Auszahlung vornehmen“

Bundesfinanzminister Christian Lindner will über die Auszahlung des von der Ampel geplanten Klimageldes erst in der nächsten Legislaturperiode entscheiden. „Ab 2025 können wir technisch eine Pro-Kopf-Auszahlung vornehmen. Damit liegen wir im Plan. Ob wir die Förderlandschaft in diese Richtung politisch umbauen, das wird nach der nächsten Wahl zu entscheiden sein“, sagte der FDP-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.