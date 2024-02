„Einschüchterungsversuch“ Lindner äußert sich zu FDP-Politiker auf Russlands Fahndungsliste

Was konkret die russische Justiz Rubin vorwirft, war zunächst nicht klar. Rubin selbst sagte der „Bild“-Zeitung, er könne nur Vermutungen anstellen. Er sei „offiziell über keine Strafverfahren, die gegen mich eingeleitet wurden, informiert“ worden. Für möglich hält der in Belarus geborene Politiker demnach auch, dass der dortige, mit Moskau verbündete Machtapparat bei dem Vorgehen irgendeine Rolle spielte. Rubin hatte in der Vergangenheit unter anderem die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja öffentlich unterstützt, die 2020 gegen den autoritären Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko bei der Präsidentenwahl antrat und danach vor Repressionen ins Ausland floh.