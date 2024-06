Bürgerentscheid in Hessen Limburger stimmen für Tötung von Tauben durch Genickbruch

Am Sonntag lagen den knapp 27.000 Wahlberechtigten in Limburg an der Lahn gleich drei Wahlzettel vor. Sie wurden aufgerufen, über das EU-Parlament abzustimmen, über den nächsten Landrat des Kreises Limburg-Weilburg und auch über den Bürgerentscheid zur „Stadttaubenproblematik“, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Limburg. Dabei ging es um die Frage, ob ein Teil der rund 700 Tauben in der Innenstadt getötet werden soll. Seit langem gibt es in Limburg Diskussionen darüber, wie der Taubenbestand reduziert werden kann, um Menschen und Gebäude vor dem Taubenkot zu schützen.