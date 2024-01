Klimaaktivisten wollen nicht mehr kleben Ende der Bodenhaftung

Die Protestgruppe „Letzte Generation“ hat einen Strategiewechsel angekündigt. Aktivisten werden sich nicht mehr in Kleingruppen auf Straßen festkleben, um den Berufsverkehr zu stören und nach ihrer Logik Aufmerksamkeit auf den Kampf gegen den Klimawandel und für soziale Gerechtigkeit zu lenken. Stattdessen will man jetzt in größeren Gruppen auftreten, aber weiterhin Orte oder Formen dafür wählen, die sich „nicht ignorieren“ lassen. „Ungehorsame Versammlungen“ nennen die Aktivisten das. Die deutsche Öffentlichkeit wird sich also weiter auf Störungen einstellen müssen, denn das ist die Strategie der Aktivisten: Ärgernis sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen und Wandel zu erzwingen. Und zwar schnell. Und so, wie es den Aktivisten vorschwebt. Also ohne demokratische Entscheidungs-Prozesse.