Briefübergabe im Kanzleramt Letzte Generation wechselt die Protestform

In Berlin sind am Mittwoch rund 120 Klimaaktivisten in einer Protestaktion zum Kanzleramt gezogen, um Briefe an Mitarbeiter zu überreichen. Die Aktivisten hätten sich friedlich vor dem Gebäude in Berlin-Mitte versammelt und dort mehrere Briefe an Mitarbeiter übergeben oder in Briefkästen eingeworfen, berichtete ein Sprecher der Berliner Polizei der Nachrichtenagentur AFP.