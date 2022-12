„Maximale Störung der öffentlichen Ordnung“ Klima-Initiative „Letzte Generation“ kündigt verstärkten Widerstand an

In Berlin und München seien für Montagmorgen größere Aktionen geplant, kündigte die Gruppe an. Ein junger Mann aus München, der nach eigenen Angaben fast einen Monat im Gefängnis saß, kündigte eine große Blockadeaktion an: am Montag um 8.00 Uhr an der „Straße am Karlsplatz Richtung Norden, direkt am Taxistand Stachus Ost“. Hinter dieser konkreten Ansage verberge sich keine bestimmte Taktik, versicherte die Gruppe. Man rufe alle Menschen dazu auf, mitzumachen.