Scharfe Kritik von Bundesjustizminister „Letzte Generation“ – Störaktion in TV-Gottesdienst verhindert

Mitglieder der „Letzten Generation“ sind nach Polizeiangaben mit dem Plan gescheitert, einen Live-Fernsehgottesdienst der ARD zu stören. Weil es Hinweise auf die geplante Aktion an Heiligabend gegeben habe, sei der Gottesdienst in der evangelischen Auferstehungskirche Stuttgart-Möhringen auf den Vortag verlegt und aufgezeichnet worden, teilte das Polizeipräsidium Stuttgart am Sonntag mit.