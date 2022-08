“Letzte Generation“ : Aktivisten beschädigen Rahmen von Rubens-Gemälde in München

Aktivisten beschädigen Rahmen von Rubens-Gemälde in München

Bei ihrer bislang bekanntesten Aktion klebten sich zwei Umweltaktivisten der Gruppe an das Gemälde „Sixtinische Madonna“ in Dresden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

München Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben wieder zugeschlagen - oder besser gesagt sich festgeklebt. Ihr Einsatz in München blieb allerdings nicht ganz ohne Spuren.

Bei einer Aktion von Klimaaktivisten ist nach Museumsangaben der historische Rahmen eines Rubens-Werkes in der Alten Pinakothek beschädigt worden. „Es ist nicht legitim, einmalige kulturelle Menschheitszeugnisse zu beschädigen, um auf die faktisch gegebenen klimatischen Probleme hinzuweisen“, sagte der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Bernhard Maaz, am Montag in München.