Pistorius weist Berichte zurück „Wir haben keine Ausrüstungsmängel bei den Leoparden“

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Berichte zurückgewiesen, die Bundeswehr könne wegen Problemen bei Kampfpanzern des Typs Leopard 2 ihre Nato-Verpflichtungen nicht erfüllen. „Es besteht kein Zweifel, dass der Einsatzauftrag erfüllt werden kann“, sagte Pistorius am Dienstag am Rande seines Besuchs in Litauen mit Blick auf die deutschen Aufgaben im Rahmen der Nato-Eingreiftruppe VJTF.