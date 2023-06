Einwegmüll auch in Deutschland reduzieren Lemke dringt auf internationales Abkommen zur Senkung der Plastikproduktion

In Paris enden am Freitag UN-Gespräche über ein internationales Abkommen zur Eindämmung des Plastikmülls, die am Montag begonnen hatten. Regierungsvertreter aus 175 Ländern suchen dabei nach Wegen für eine geringere Produktion sowie mehr Entsorgung und Recycling. Es ist die zweite von fünf Beratungsrunden.