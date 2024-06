Debatte um Bürgergeld-Zahlungen Wagenknecht kritisiert zu geringe Erwerbsbeteiligung von Ukrainern

In der Debatte um staatliche Leistungen für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland mehren sich die Forderungen nach einem Ende der Bürgergeld-Zahlungen. So hatten sich zuletzt vor allem Politiker von FDP und Union dafür ausgesprochen, neu ankommende Ukrainer künftig nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu unterstützen und nicht mehr mit dem Bürgergeld. Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht kritisierte nun, dass zu wenige Ukrainer in Deutschland arbeiten.