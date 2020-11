Nach Querdenken-Demo in Leipzig : Sächsisches Oberverwaltungsgericht begründet Beschluss

Der Augustusplatz in Leipzig sei groß genug für die Demo gewesen, so die Richter. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Leipzig/Bautzen Das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat seinen umstrittenen Beschluss begründet, der die „Querdenken“-Demonstration in Leipzig erlaubt hat. Der Augustusplatz in Leipzig sei groß genug für die Demonstration gewesen.

Drei Tage nach der aus dem Ruder gelaufenen „Querdenken“-Demo in Leipzig hat das die Begründung für seinen umstrittenen Beschluss vorgelegt, der die Versammlung in der Innenstadt erlaubt hatte. Die Stadt Leipzig hatte die Demonstration zuvor eigentlich auf einen großen Messe-Parkplatz am Stadtrand verlegen wollen.

Zudem habe der von den Veranstaltern von Anfang an gewünschte Platz zumindest „eine gewisse Wahrscheinlichkeit“ geboten, dass sich die Menschen auch wirklich dort versammeln und nicht ungeordnet in der Stadt verteilen, teilte das OVG am Dienstagabend in Bautzen mit. Nach der Verlegung an die Messe hatte der Anmelder angekündigt, die Demo dort nicht abhalten zu wollen.