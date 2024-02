Letzte Generation Lindner bei Auftritt in Leipzig von Aktivisten verbal attackiert

Neun Anhänger der Klimagruppe Letzte Generation haben am Donnerstagnachmittag einen Auftritt von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in Leipzig unterbrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, liefen die Aktivistinnen und Aktivisten während einer Debatte im Leipziger Kupfersaal in Richtung Bühne und attackierten den Finanzminister verbal. Was genau gesagt wurde, war zunächst unklar. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet.