Nach Corona-Protesten : Bundesregierung verurteilt Eskalation in Leipzig

Berlin Kaum Abstand, Missachtung der Auflagen, Gewalt gegen die Polizei: Die Demonstration gegen die Corona-Regeln in Leipzig hat für Aufregung gesorgt. Jetzt hat sich auch die Bundesregierung geäußert – und die Demonstranten stark kritisiert.

Die Bundesregierung hat die Missachtung von Auflagen und die Gewalt bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln in Leipzig scharf verurteilt. Nach der Auflösung der Versammlung hätten „Extremisten, Chaoten, gewaltbereite Menschen“ sich ihren Weg durch Leipzig bereitet, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. „Das ist in dieser äußerst kritischen Phase der Pandemie, in der wir als Land alle zusammenstecken, ein fatales Signal.“