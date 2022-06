Massive Lernrückstände : Lehrerverband will Erfassung des Lernstands an Schulen in ganz Deutschland

Lehrerverband will Erfassung des Lernstands an Schulen in ganz Deutschland

Berlin Die Vertreter von Lehrern fordern nach mehr als zwei Jahren Corona eine bundesweite Lernstandserhebung, um den Stand der Schüler zu vergleichen. Darauf aufbauend könnten dann Aufholprogramme gestartet werden.

Das Aufholprogramm von Bund und Ländern habe an dem Problem bislang wenig geändert. Das liege auch daran, dass die Zusatzangebote oft nicht flächendeckend zur Verfügung stünden und nicht die Schüler erreicht hätten, die die Nachhilfe besonders dringend benötigten. Sinnvoll wären nach Meidingers Worten Erhebungen in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache, möglicherweise auch in den Naturwissenschaften. „Wichtig wäre zudem, dass diese Tests in bestimmten, für eine erfolgreiche weitere Schullaufbahn entscheidenden Klassenstufen stattfinden: Beispielsweise in der dritten, in der sechsten Klasse, in der achten und in der zehnten Jahrgangsstufe.“