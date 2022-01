Vor der Kultusministerkonferenz : Lehrerverband fordert rasche Antworten auf Omikron-Welle

Ein leeres Klassenzimmer in einer Schule in Sachsen (Archiv). Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin An diesem Mittwoch beraten die Bildungsministerinnen und Bildungsminister der Länder über Maßnahmen gegen die nächste Corona-Welle. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante haben Verbände von Lehrkräften und Schülervertreter klare Forderungen.

Das Präsidium der Kultusministerkonferenz hatte sich in der vergangenen Woche bereits dafür ausgesprochen, Schulen grundsätzlich offenhalten zu wollen. In mehreren Bundesländern sind die Ferien bereits zu Ende, in der kommenden Woche kehren unter anderem die Schüler in Nordrhein-Westfalen aus der Weihnachtspause zurück. Angesichts der ansteigenden Infektionszahlen wollen am Freitag auch die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung über neue Maßnahmen beraten.