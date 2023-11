Aufruf der GEW Lehrerstreiks auch in NRW – was hier zu erwarten ist

Zum „Streiktag Bildung“ am Dienstag sollen Lehrkräfte, Erzieherinnen, Sozialarbeiter und -pädagogen, Hochschullehrende sowie studentische Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft mitteilte. In NRW sind Lehrer in Duisburg, Dortmund, Köln, Bochum und Münster zum Arbeitskampf aufgerufen. Bundesweit seien in Hamburg, Berlin, Leipzig und Karlsruhe Kundgebungen und Demonstrationen geplant.