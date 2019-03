2,5 Prozent: Scholz deckelt Provisionen für Vermittler von Lebensversicherungen

Berlin Die Bundesregierung stärkt die Rechte der Verbraucher: Für den Abschluss einer Lebensversicherung sollen sie künftig maximal 2,5 Prozent der Bruttobeitragssumme als Provision bezahlen müssen. Das steht in einem neuen Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

Nur wenn bestimmte qualitative Merkmale zusätzlich erfüllt sind, etwa eine geringe Stornoquote, könne die Abschlussprovision auf bis zu vier Prozent angehoben werden, so der Gesetzentwurf, der am Mittwoch in die Abstimmung mit den anderen Bundesministerien ging.