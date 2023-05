Lauterbach plant große Reform Patienten gefährdet - „Krankenhaussystem ist kaputt“

Ziel ist es, dass „der Anreiz auf eine möglichst hohe Fallzahl gesenkt“ werde, schreibt das Ministerium in dem Papier. Das derzeitige Vergütungssystem sieht Pauschalen für Behandlungsfälle vor. Damit braucht es aber auch eine ausreichende Fallzahl, um einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Da etwa in der Geburtshilfe die Anzahl an Fällen gerade im ländlichen Bereich nicht immer ausreichten, waren in der Vergangenheit Abteilungen in Kliniken von einer Schließung bedroht. In dem Papier heißt es jetzt: „Mit der Einführung der Vorhaltevergütung wird die Vorhaltung von Strukturen in Krankenhäusern weitgehend unabhängig von der Leistungserbringung zu einem relevanten Teil gesichert.“