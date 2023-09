„Besser aufgestellt als im letzten Jahr“ Lauterbach warnt vor Hamsterkäufen bei Kinder-Arzneimitteln

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es im Winter nicht erneut zur Knappheit bei wichtigen Kinder-Arzneimitteln kommen wird. Auszuschließen sei dies zwar nicht, sagte er am Donnerstag in Berlin. „Aber wir sind besser aufgestellt als im letzten Jahr.“ Dies liege vor allem daran, dass die Industrie die Produktion von Schmerzmitteln, Fiebersäften und Antibiotika um bis zu 100 Prozent gesteigert habe und rund um die Uhr produziere. „Wir sind an der technischen Obergrenze dessen, was leistbar ist“, sagte Lauterbach.