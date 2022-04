„Talkshow genützt, weil sie gerade anfiel“ : Lauterbach verteidigt Rückzieher bei Isolationspflicht

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat seinen überraschenden Rückzieher bei den geplanten Corona-Isolationsregeln gegen scharfe Kritik verteidigt. Es sei ihm darum gegangen, Vertrauen zu gewinnen.

„Ich glaube, dass Vertrauen gewonnen wird, wenn man in der Sache eine Regel zurücknimmt, zu der man nicht wirklich stehen kann“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in der Sendung „ARD extra“.