Neuausrichtung der Krankenhäuser Lauterbach nimmt Länder bei Klinikfinanzierung in die Pflicht

Im Ringen um eine grundlegende Neuausrichtung der Krankenhäuser in Deutschland kommt auch die finanzielle Rolle der Länder ins Visier. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte dem „Handelsblatt“ mit Blick auf eine vorgesehene Reform: „Zunächst behalten die Länder nicht nur das Recht, die Krankenhäuser zu planen, sondern sie haben auch die Pflicht, in die Krankenhäuser zu investieren.“ Kliniken und Krankenkassen mahnen seit Jahren mehr Geld dafür an. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe sollte am Donnerstag weiter über Reform-Empfehlungen einer Regierungskommission beraten.