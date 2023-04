Lauterbach stellt Pläne vor Kinderlose sollen deutlich mehr in Pflegeversicherung einzahlen

Der Gesetzentwurf enthält noch eine Reihe weiterer Regelungen, unter anderem zu den Personalvorgaben in der stationären Pflege. Das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit soll neu strukturiert und dadurch einfacher werden. Lauterbach will außerdem ein „Kompetenzzentrum Digitalisierung und Pflege“ einrichten - Ziel ist es, dass die Potenziale der Digitalisierung in diesem Bereich besser genutzt werden. Die bisher freiwillige Anbindung von Pflegeheimen an die sogenannte Telematik-Infrastruktur wird verpflichtend. Diese digitalen Schnittstellen ermöglichen zum Beispiel die Nutzung der elektronischen Patientenakte.