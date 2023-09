Nach Koalitions-Streit Regierung streitet Verzögerung bei Kindergrundsicherung ab

Die Bundesregierung hat einen Medien-Bericht dementiert, dass sich die Kabinetts-Befassung der von der Ampel-Koalition beschlossenen Kindergrundsicherung verzögert. Es werde eine „zeitnahe“ Befassung geben, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Auch ein Sprecher des Familienministeriums betonte, dass es bei dem von Ministerin Lisa Paus genannten Zeitplan bleibe. Die Grünen-Politikerin hatte von einer Kabinettsbefassung im September gesprochen. Eine Sprecherin des Finanzministeriums dementierte zudem, dass ihr Haus vier Wochen für eine Prüfung brauche. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hatte zuvor berichtet, dass das von Christian Lindner (FDP) geführte Finanzministerium dem Familienressort eine Frist von vier Wochen genannt habe, was einen Kabinettsbeschluss noch im September gefährde.