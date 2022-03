Altkanzler unter Druck : Laut Klingbeil ist Schröder in der SPD "komplett isoliert"

Laut Klingbeil ist Schröder in der SPD "komplett isoliert"

Berlin Nach Ansicht des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil steht Altkanzler Gerhard Schröder in der Partei wegen seiner Verbindungen zu Russland völlig allein da. In einer Sitzung des Parteivorstands mit dem Länderrat sei deutlich geworden, dass Schröder "komplett isoliert" sei, sagte Klingbeil.

Es gebe niemanden, der Schröders Gebaren "auch nur ansatzweise gutheißt" oder es rechtfertige. Konkrete Schritte gegen Schröder leitete die Parteispitze aber zunächst weiter nicht ein. Klingbeil und die SPD-Ko-Vorsitzende Saskia Esken verwiesen darauf, dass sie den Ex-Kanzler per Brief aufgefordert haben, seine Mandate bei russischen Energiekonzernen niederzulegen. Noch gebe es darauf keine Antwort, sagte Klingbeil am Donnerstag. Darauf werde nun gewartet und anschließend entschieden, wie es weitergehe.